روحاني يدعو ترامب لزيارة بغداد والبصرة: لترى ماذا سينتظرك

اعتبر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق تمثل “هزيمة” لواشنطن.

وقال روحاني، “الزيارة السرية القصيرة التي قام الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للعراق خلسة وتحت جنح الظلام بمثابة هزيمة ل​اميركا​”، مشيراً إلى “اننا شهدنا اخيرا حدثا مهما في المنطقة، فالاميركيون يدّعون منذ العام 2003 بانهم انقذوا ​العراق​ و​افغانستان​ ولكن لو كان هذا الادعاء صائبا لماذا لا تقومون بزيارة العراق بصورة رسمية وعلنية لتروا كيف يستقبلكم العراقيون في شوارع ​بغداد​ و​البصرة​”.

واضاف ان “تقوموا بزيارة قاعدة عسكرية صغيرة بصورة سرية وتحت جنح الظلام وتلتقطون الصور مع عدد من العسكريين وتلقون خطابا قصيرا ومن ثم تخرجون من العراق بعد ساعة او ساعتين فذلك يعني هزيمتكم”.