صالح يطلب من اردوغان تخفيف حدة التوتر بالمنطقة

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء الملفات والقضايا العالقة بين البلدين، وضرورة ايجاد الحلول الجذرية لها، كما جرى استعراض وجهات النظر بشأن التطورات والاحداث التي تشهدها المنطقة، واهمية تخفيف التوتر فيها وترسيخ أسس السلام والاستقرار.

و وصل صالح صباح اليوم الى تركيا في زيارة رسمية يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.