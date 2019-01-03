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عبدالخالق مسعود يتحصل على تأييد “مطلق” للفوز بعضوية الاسيوي

اعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، تأييده “المطلق” لترشيح رئيس الاتحاد العراقي لللعبة، عبد الخالق مسعود، للفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي التي من المقرر ان تجري في السادس من نيسان المقبل في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، حيث مقر الاتحاد الاسيوي.
وقال مسعود ان اتحاده تلقى، اليوم الخميس، كتابا رسميا من الاتحاد الفلسيطني، فضلا على اتصال هاتفي من اللواء جبريل الرجوب، اعلن فيه تأييده المطلق لترشيحي لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي في الانتخايات التي ستقام نيسان المقبل.
واضاف ان “اللواء الرجوب تعهد ان يعمل مع زملائه الاخرين في المنطقة لان احظى بدعمهم جميعا” مبينا انه “لمس الكثير من المواقف الايجابية من قبل رؤساء الاتحادات فيما يخص موضوع ترشيحي”.

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