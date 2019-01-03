غضب في العراق من فيديو يظهر أبًا يسقي صغيره مشروبات كحولية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، شريطًا أظهر عراقيًا يشجع طفله (دون الخامسة من العمر) على تناول مشروبات كحولية، خلال احتفالات رأس السنة في العاصمة بغداد، ما أثار استهجانًا شعبيًا واسعًا، ومطالبة باعتقال الأب ومعاقبته، مؤكدين أن ما قام به هذا الشخص جريمة ضد الإنسانية والطفولة.

الى ذلك، طلبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اليوم الأربعاء، من الادعاء العام في البلاد مقاضاة والد الطفل الذي شرب “خمرًا” باحتفالات رأس السنة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، “تابعنا بقلق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع يظهر الإساءة إلى طفل من خلال إظهاره بمظهر غير لائق، في أحد الأماكن العامة ليلة رأس السنة”.

وأضافت “إننا ومن موقع مسؤوليتنا في رئاسة هيئة رعاية الطفولة في العراق نبدي أسفنا لحدوث مثل هذه الانتهاكات الصارخة تجاه الطفولة، ونستهجن الحادثة التي تعرض لها الطفل البريء، ولكونها تعد حرقًا قانونيًا منافيًا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، التي صادق عليها العراق، ندعو رئاسة الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفل”.

وفيما طالبت الوزارة “هيئة الإعلام والاتصالات بمنع ترويج مثل هذه المقاطع”، أشارت إلى أنها “ماضية في تشريع قانون حماية الطفولة بما يؤمن بيئة آمنة للطفولة، وبما يتلاءم مع قيم مجتمعنا”.