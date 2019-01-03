قوة عسكرية تقتحم مديرية شباب ورياضة كركوك لتنصيب مدير جديد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بقيام قوة عسكرية باقتحام مديرية شباب ورياضة كركوك لتنصيب مدير جديد.

وقال المصدر ان القوة العسكرية اقتحمت مديرية شباب ورياضة كركوك لتنصيب مدير جديد، بعد ان قرر وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي في وقت سابق، استمرار ناصح جابر بمنصب المدير الذي يشغله”.

وقرر وزير الشباب والرياضة العراقي احمد رياض العبيدي في 24 من كانون الاول الماضي، عزل مسؤول كوردي في محافظة كركوك، وتعيين احد اقاربه بدلاً عنه.

وبحسب وثيقة، فان الوزير قرر عزل ناصح جابر علي (كوردي) من منصب مدير مديرية شباب ورياضة كركوك، وتعيين احمد رجب داوود العبيدي، بدلاً عنه.

يشار الى ان ممثلية اللجنة الاولمبية في المحافظة قدمت شكوى باسم كافة رياضيي المحافظة من كل القوميات والطوائف، الى رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي، لأجل الغاء هذا القرار، “كون ان ناصح جابر معروف بادارته الجيدة والمميزة للمنصب، وهو محط تقدير كافة رياضيي كركوك”.