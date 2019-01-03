كتلة الديمقراطي ترفض خلط ملفات كركوك وبغداد بتشكيل حكومة كوردستان

طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان الاقليم، الاطراف السياسية بسرعة حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم خلط ملفات اخرى تعرقل تشكيلها.

وقال رئيس الكتلة هيمن هورامي في مؤتمر صحفي مع اعضاء الكتلة، “بعد 57 يوما من اداء القسم في البرلمان لازالت خطوات تشكيل الحكومة الجديدة متعرقلة، ولاتسير ضمن تطلعات الشعب”.

واضاف، “نرفض خلط ملفات بغداد وكركوك ومناطق النزاع بعملية التشكيل الحكومة، فطرح هذه الملفات وفق اطار تشكيل حكومة الاقليم سيضر مصالح تلك المناطق ويلقى على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة”.

وقال، “نحن في كتلة الحزب الديمقراطي نطالب بحسم ملف تشكيل الحكومة ورئاسة الاقليم باسرع وقت”.

وتابع هورامي، “ان ملفات كركوك ومناطق النزاع لن تحل ضمن اطار الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، انما بحاجة الى تشاور واسع يشمل عدة اطراف، للتوصل لحل يرضى اهالي تلك المناطق ويحل الاشكالات”.

واجريت انتخابات برلمان كوردستان في 30 ايلول سبتمبر الماضي، وتحصل الحزب الديمقراطي على 45 مقعدا من اصل 111 مقعدا في البرلمان الكوردستاني.

ورشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة، ونيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم.