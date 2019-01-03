كوردستان تعلن صرف 22 مليون دولار خصصتها بغداد لمشاريع في الاقليم

أعلن مدير عام الماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان مسعود كارش يوم الاربعاء عن الشروع في تنفيذ المشاريع المخصصة ضمن القرض الياباني البالغ 22 مليون دولار في شهر آذار المقبل.

وكانت وزارة المواد المائية قد وقت في ايلول الماضي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا قرضا بقيمة (22) مليون دولار لتحسين المياه في اقليم كردستان المرحلة الثانية.

وقال كارش في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اربيل ان حكومة اقليم كوردستان صرفت 69 مليار دينار على مشاريع المياه الاستراتيجية في المحافظات الاربع في الاقليم في عام 2018.

واضاف ان الحكومة العراقية خصصت 22 مليون دولار من القرض الياباني لمشاريع المياه في الاقليم، منوها الى ان سيتم صرف تلك المبالغ والبدء بالمشاريع المخصصة ضمن القرض في شهر آذار المقبل من العالم الحالي.