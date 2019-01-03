لقاء العراق وإيران الأكثر إثارة في كأس آسيا

بغداد / حيدر مدلول

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المباراة التي ستجمع منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني في الساعة السابعة مساء يوم السادس عشر من شهر كانون الثاني الجاري على ملعب آل مكتوم بنادي النصر الرياضي في مدينة دبي الإماراتية بختام منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 لتكون واحدة من أقوى وأهم عشر مباريات خلال الدور ذاته الذي سيفتتح يوم الخامس من الشهر ذاته.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مرحلة دور المجموعات سيشهد عدد من المباريات المثيرة بين المنتخبات الأربعة وعشرين المشاركة من أبرزها مباراة العراق وايران التي طال انتظارها حيث ستشهد اصطدام جديد بينهما في تكرار للقاء الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2015 الذي جرى في ملعب مدينة كانبرا الاسترالية يوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني وانتهى بتعادل مثير 3-3 خلال الوقتين الأصلي والأضافي قبل أن يحسمها أسود الرافدين في النهاية بفارق ركلات الترجيح (7-6).

وتابع إنه قد يفتخر الايرانيون بسجل أفضل في البطولة القارية ولكنهم لم يتذوقوا اللقب الآسيوي منذ عام 1976 فيما العراقيون أبطال عام 2007 لديهم تاريخ كروي حديث أفضل ولديهم اللهفة الكبيرة لهزيمة جيرانيهم مرة أخرى في دور المجموعات من أجل تصدر منتخبات المجموعة الرابعة والانتقال الى الدور ثمن النهائي من البطولة التي تضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية بعد عام 1996 .

وأوضح أن هناك مباراة مثيرة ثانية سيلعبها المنتخب العراقي في دور المجموعات ستكون مع نظيره الفيتنامي في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي حيث يرغب المنتخب الفيتنامي في الفوز من أجل زيادة تطلعاته للتقدم في أدوار متقدمة في البطولة بعد تتويجه بلقب بطولة اسيان لكرة القدم خلال شهر كانون الاول الماضي.

ورشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لقاءات الامارات والبحرين التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي والسعودية وقطر التي ستجري على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي يوم السابع عشر من شهر كانون الثاني الجاري واليابان وأوزبكستان والامارات والهند على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي يوم العاشر وأستراليا وسوريا التي ستكون يوم الخامس عشر على ملعب خليفة بن زايد في مدينة العين وأوزبكستان وتركمانستان على ملعب راشد في مدينة دبي يوم الثالث عشر وكوريا الجنوبية والصين على ملعب ال نهيان في أبو ظبي يوم السادس عشر واليابان وتركمانستان يوم التاسع على ملعب ال نهيان في أبو ظبي التي ستدخل ضمن أفضل عشر مباريات في الدور ذاته .

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