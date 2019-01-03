(لو فتح العراق..على اليابان او المانيا) مثلما فتح على (ايران).. لكان (اليوم كالامارات او كوريا)

بسم الله الرحمن الرحيم

لا نعلم بأي حق لوزير التخطيط الجديد (نوري الدليمي)..بحكومة عادل عبد المهدي ان (يطلع السفير الايراني أيرج مسجدي) على (عراق 2030)؟؟ اليست هذه اسرار دولة.. علما الخبر يكشف ما جرىويجري منذ 15 سنة ولحد اليوم.. بهيمنة ايران على العراق.. (واطلاعها على اي خطط للنهوض بالعراق) لتعمل على عرقلته مسبقا (باعتراف بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق.. بان ايران عرقلت مشاريع حيوية بالعراق وخاصة بمجال الطاقة كالكهرباء والغاز.. مناجل ان تستمر ايران مسيطرة على العراق من يده التي توجعه، ومن مصدر النهوض الاقتصادي والصناعي باي بلد “الطاقة”).. لتبقى ايران تصدر للعراق كهرباءها الردئية وغازها مقابل حرق الغاز العراقي وهدر اموال هائلة مخصصة للكهرباء بالعراق فسادا..

نقول ايضا: لو العراق منذ عام 2003 تعامل مع اليابان او امريكا او المانيا مثلما تعامل مع ايران .. التي تصل لسفير يلتقي مع المسؤولين والوزراء بالعراق (شلع قلع) بدون رقيب ولا حسيب..(كان العراق اليوم مثل كوريا الجنوبية او ماليزيا او الامارات).. بالنهوض والاستقرار والعمران والاقتصاد المرفه.. أي كالامارات برفاهيتها.. وككوريا الجنوبية بصناعتها وزراعتها الراقية..

ونسالأيضا.. ايران دولة من العالم الثالث.. المتخلف فماذا يمكن ان تقدم للعراق ؟؟ هل نتوقع من دولة من العالم الثالث ان تجعل دولة اخرى من دول العالم المتقدم؟؟ مستحيل (فاقد الشيء لا يعطيه).. هل كانت الامارات او كورياالجنوبية ان ينهضون بالرفاهية والاقتصاد والصناعة .. لو انفتحوا على دولة من دول العالم الثالث كايران لو ا لصومال لو مصر؟؟ الجواب كلا.. بل تطوروا لانفتاحهم على دول متقدمة كبريطانيا وامريكا والمانيا واليابان..

ولا نعلم لماذا كلما ياتي نظام للحكم بالعراق نجده يربط العراق بدولة من العالم الثالث المتخلف الاقليمية .. فالقوميين ربطوا العراق بشكل مهين بمصر.. وجعلوه مستعمرة مصرية لملايينالمصريين الذين فتح العراق لهم كطوفان مليوني بشري (سونومي) وفضل المصريين على العراقيين.. ونقل المصريين امراض اجتماعية وبيئية خطيرة على المجتمع.. وجاء الاسلاميين وربطوا العراق بدولة متخلفة اخرى ايران.. ورهنوا العراق بايران.. وفضل الايرانيين على العراقيين.. ونقل الايرانيين كوارث ايضا للعراق.. لا تقل خطرا عن كوارث المصريين.. فمتى ياتي لحكم منطقة العراق نظام سياسي برغماتي يربط العراق بالدول المتقدمة والثرية بالعالم.. من اجل النهوض بالعراق بكل مجالاته الاقتصادية والعمرانية والصناعية و الزراعية والخدمية وغيرها..

ونبين مدى تدخل ايران بشؤون العراق وبكل قذارة واستفزاز لشرفاء شعوب منطقة العراق.. تصريحات روحاني الرئيس الايراني (الارعن).. التي تعكس تدخل سافر بشؤون العراق.. والذي نجده يرسلرسائل لامريكا بخصوص زيارة (الرئيس ترامب) لقاعدة عين الاسد.. ويصف زيارة الرئيس ترامب (بالهزيمة).. وتحديه لترامب بان يزور (وسط وجنوب العراق الشيعي تحديدا.. ومنها البصرة وبغداد).. وجوهر رسالته.. (بانكم ايه الامريكان واي دولة اخرى بالعالم) لا يمكنكم دخول العراقالا بضوء اخضر ايراني.. (فدخول العراق من بوابة طهران، وليس بغداد) والدخول للشيعة من بوابة (قم) وليس (النجف)..

ونقول للحثالة الايرانية روحاني.. (ما رايكم بحرق القنصلية الايرانية في وسط وجنوب الشيعي العربي والبصرة تحديدا.. والمظاهرات بوسط وجنوب التي حرقت صور خميني وخامنئي زعماء ايران).. وحرق مكاتب الملييشيات والاحزاب الموالية لكم يا ايه الايرانيين.. ما رايكم بتصريحات المسؤولين الايرانيين انفسهم مثال رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الايراني (حشمت الله فلاحت بيشه)…. حول ان ايران تفقد السوقالعراقية اقتصاديا.. علما هذا مؤشر لنهايتها السياسية والعسكرية.. وندعو الله ان يكون ذلك قريبا.. بان بداية النهاية لايران بالعراق قد قربت بعون الله..ولا ننسى التقارير الدولية بان شعبية ايران بين شيعة العراق انخفضت بشكل كبير.. بعد وعي الشارع الشيعي العربي بحقيقةالدور الايراني الخبيث بالعراق وتأثيره السلبي على اقتصاد العراق واستقلاله واستقراره وسيادته وثرواته..

ونسال هنا ايضا (مثال لكوارث العراق الجديد) عالية نصيف.. استفزتكم مجرد تجمعات بالاردن (تمجد بصدام بمناسبة يوم اعدامه).. سؤال .. لماذا لم تستفزكم السرقات والفاسد المهول وسوءالخدمات والوضع الامني المزري (بظل حكمكم الارعن يا عالية نصيف).. فتشغلون الناس لمجرد تجمعات تمجد بصدام.. ولا تهمكم (كومة الحرامية بالبرلمان والحكومة) الذين يسرقون قوت الشعب بما حمل.. فصدك يا عالية نصيف امثالكم وكل العملية السياسية تتميزون (بغيرة سز)..

واعلمي ان صدام المقبور قد ولى..ولكن كارثتنا بمن يحكم اليوم من معارضيه فسادا.. الذين بيضوا وجه صدام الاسود المقبور..

…………………..

واخير يتأكدللشيعة العرب.. بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعاملبعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبيوالطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) – sotaliraq.com

هذه القضية طرحت قبل سنوات من تراكمات التاريخ والتجربة التي تنطلق من هموم و مصالح ابناء شعب وسط وجنوب من الفاو لسامراء وتشمل ديالى وبادية كربلاء..

www.sotaliraq.com

سجاد تقي كاظم