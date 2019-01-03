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مسؤول أمني يكشف عدد المفرج عنهم من “مغيبي” السنة بالعراق

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود يوم الخميس عن عدد المفرج عنهم من “مغيبين” المكون السني.

وقال الكعود، ان “عدد المفرج عنهم (30) شخصاً، (2) فقط من أهالي محافظة الأنبار، الاخرين من باقي المحافظات السنية”، مبينا ان “اطلاق سراحهم لم يتم عن طريق تفاوض او دفع اموال، بل تم دون اي شيء”.

وبين “نحن وحتى المفرج عنهم لا يعرفون عند اي جهة هم كانوا محتجزين او باي مكان، كما حتى الجهات الحكومية الأمنية، لم تبلغنا باي تفاصيل حول الحادث”.

وكان محمد الكربولي القيادي في تحالف “المحور” الوطني الذي يضم اغلب الكتل السنية في الحكومة والبرلمان العراقي قد اعلن عن اطلاقة أول دفعة من “المغيبين” من ابناء المكون الذين اعتقلتهم الحكومة العراقية مع احداث تنظيم داعش.

ودأبت الحكومة الاتحادية السابقة على نفي تقارير المنظمات الدولية بشأن اعتقال آلاف السنة مع اجتياح التنظيم المتشدد مناطقهم في اواسط عام 2014.

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