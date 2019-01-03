مستشار بوش الابن يتوقع تنحي ترامب في 2019

3 يناير 2019

توقع آيان ستينبرغ، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، إقدام الرئيس دونالد ترامب على التنحي عن الحكم في 2019، مقابل المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته.

وأضاف ستينبرغ، في مقال بصحيفة “ستار ليدغر” الأميركية، أن ذلك يأتي على خلفية التحقيقات التي يواجهها ترامب، سواء فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات أو ما يتعلق بدفع رشى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما.

وأوضح أن تلك الاتهامات قد تفضي في النهاية إلى إقصائه من البيت الأبيض، مضيفاً أنه: “أعتقد أن ترامب، لن يتم إقصاؤه عن الحكم بموجب إجراءات العزل الدستورية”.

وتابع: “لكن بدلًا من ذلك، أعتقد أن ترامب، البارع في إبرام الصفقات، سيستخدم رئاسته كورقة مساومة مع السلطات الفيدرالية في 2019، بأن يوافق على ترك منصبه، مقابل عدم ملاحقته جنائيًا وأبنائه ومؤسسة (ترامب أورغانيزيشين)”.

وأردف: “بعيدًا عن كل الكوابيس القانونية التي تواجه ترامب ورئاسته، يبدو على الأقل أنه من شبه المستحيل أن يتم إعادة انتخابه في 2020”.

ومضى قائلًا “يبدو أن الاقتصاد يتجه إلى ركود حاد، كما يتضح من الهبوط الأخير في سوق الأسهم، التي شهدت أسوأ وتيرة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، منذ الكساد الكبير (في 1929)”.

واستطرد: “لم يبقَ سوى عامين فقط في فترة رئاسة ترامب. ومع تدني معدلات القبول الشعبي له، والركود الوشيك في الاقتصاد، فإن الأمر شبه مستحيل أن يتعافى ترامب سياسيًا. ويبدو على الأرجح أنه سيستخدم استمرار رئاسته كورقة مساومة”.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف استطلاع للرأي أن معظم الأميركيين يريدون عزل ترامب، أو إخضاعه رسمياً لمراقبة الكونغرس.

وأفاد الاستطلاع، بأن 59 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في ذلك، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا هيل” الأميركية.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواجه فيه ترامب، اتهامات تتعلق بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات 2016، التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

ويحتاج عزل الرئيس إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

(الأناضول)