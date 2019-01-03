معرض كرة السلة يكرّم الأفضل في الدوري

بغداد/ المدى

احتفى معرض كرة السلة المصور بأفضل لاعب ومدرب وحكم في المرحلة الأولى من دوري كرة السلة على قاعة الشعب ببغداد برعاية شركة باور هاوس وحضور رئيس اتحاد اللعبة حسين العميدي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونخبة من الصحفيين وممثلي القنوات الفضائية.

وأثنى رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي على مبادرة المعرض كونها تصب في خدمة الدوري وتحفّز اللاعبين الشباب على العطاء، وكذلك المدربين والحكام ليكونوا في قمة المستوى والتميّز خلال المنافسة المحلية.

وأضاف، إن تكريم من شملتهم “جائزة الأفضل” للمرحلة الأولى من الدوري يعد دعماً وشريكاً مع سياسة اتحاد اللعبة بفرز وتقييم أبرز اللاعبين والمدربين والحكام من اللجان العاملة في الاتحاد، ويؤشر تطابقاً في الرؤى من خلال التحليل الفني لكفاءة مَن نالوا الجوائز.

واختارت لجنة إعلامية مشكّلة من إياد الصالحي ويوسف فعل ومحمد إبراهيم عبدالله وجمعة الثامر وعلي نوري، قائمة الأفضل للمرحلة الأولى وهم: حسين جاسم لاعب الكهرباء أفضل لاعب شاب، وإيهاب حسن لاعب المنتخب الوطني ونادي الكرخ أفضل لاعب محلي، ومحمد النجار مدرب نادي الكرخ أفضل مدرب والحكم الدولي مروان ماجد أفضل حكم.

ووزّعت جوائز الأفضل على المستحقين وفق اختيارات اللجنة الإعلامية، وسط تفاؤل الحاضرين أن تكون المنافسة أقوى في المرحلة القادمة لاسيما أن دوري كرة السلة يشهد تنافساً لافتاً بين الاندية المشاركة، ويحدو الاتحاد الأمل أن يحظى الدوري بمتابعة مستمرة من وسائل الإعلام كونه الداعم الرئيس والمحفّز المؤثر في المتابعة والنقد والتحليل للخروج بموسم ناجح ينعكس على مستوى المنتخبات الوطنية في انشطة وبطولات العام الجديد.