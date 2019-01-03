نائب يهاجم عالية نصيف ويذكرها بمن “سلّم الموصل لداعش”

عد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، الاربعاء، “الإساءة إلى أهالي الموصل إساءة لكل العراقيين” الذين أضطروا للبقاء في بيوتهم رغم إحتلال داعش لمدنهم وقراهم .

وأدان الدوبرداني في بيان “تصريحات النائبة عالية نصيف التي أتهمت أهالي الموصل بالتعاون مع عصابات داعش”، مبينا انه “من الخطأ أن نعمم تهمة الإنتماء لداعش على جميع اهالي الموصل الذين اضطروا للبقاء في مدينتهم بسبب أوضاعهم المادية وتمسكهم بالمدينة”.

وأكد أن “داعش قام بمحاصرة الموصليين واحتجزهم واستخدمهم دروعاً بشرية، لذلك عجزوا عن الخروج من المدينة”، مبينا أن “هكذا اساءات بحق أهالي الموصل مرفوضة”.

وطالب الدوبرداني النائبة عالية نصيف “تقديم اعتذار رسمي لأهالي الموصل ونينوى عامة، لاسيما وأن أهالي الموصل هم ضحية من سلم المدينة بيد داعش”.