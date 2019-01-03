وزير خارجية الفاتيكان بعد زيارته العراق: الظروف غير مناسبة لقدوم البابا

أكد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الاربعاء (2 كانون الثاني 2019)، أن الظروف الحالية لا تسمح للبابا فرنسيس بزيارة العراق.

وقال بارولين الذي زار العراق أخيراً، في مقابلة مع تلفزيون “تي في 2000” الكاثوليكي الإيطالي، إن “مثل هذه الزيارة تتطلب توفر الحد الأدنى من الظروف، وهي غير متوفرة الآن”.

وأضاف الكاردينال: “لم تحل مشكلة الإرهاب”، مضيفاً أن زيارته خلفت لديه انطباع أكدته سلطات بغداد بأن “جذور هذه الظاهرة ما زالت موجودة”، لكنه أكد “رغبة البابا في الذهاب إلى العراق”.

وقال لصحيفة الفاتيكان يوم الجمعة، “سيرفع ذلك بالتأكيد الروح المعنوية للعراقيين أمام الصعوبات التي لا يزال يتعين عليهم مواجهتها”.

ومن المقرر أن يزور البابا الإمارات في أوائل شباط، في أول زيارة يقوم بها رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى شبه الجزيرة العربية.

وستجري زيارة أبوظبي، بين 3 و 5 شباط، قبل أسابيع قليلة من رحلة إلى المغرب مقررة في أواخر آذار.

ويحبذ البابا الأرجنتيني الحوار مع جميع الطوائف المسيحية والأديان الأخرى، وزار عدة بلدان إسلامية خلال رحلاته إلى الشرق الأوسط وتركيا في 2014، وأذربيجان في 2016 وحضر منتدى بين الأديان بمصر في 2017.