وزير عراقي يوجه بمراجعة عقود واحالتها الى النزاهة

وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني، يوم الاربعاء، بتدقيق ومراجعة كل العقود السابقة والخاصة باستيراد الشاي والزيت والرز.

وقال العاني في بيان ان “حربا لضرب جيوب الفساد التي تحاول عرقلة عمل الوزارة بدأت وان اوكار الفساد ستدك، بعد ان بات نهج الشفافية في الاداء مبدأ مترسخ في الوزارة ولا ينبغي مغادرته”.

ووجه العاني “بتدقيق ومراجعة كل العقود السابقة والخاصة بتوريد وتجهيز مفردات البطاقة التموينية وخاصة مواد الشاي والزيت والرز”.

وفيما أحال عددا من القضايا الى مكتب المفتش العام لغرض التحقيق ومن ثم احالتها الى هيئة النزاهة، فانه اكد على “تكليف مكتب المفتش العام والدائرة القانونية بمتابعة القضايا التي اثيرت حيالها شبهات الفساد والتحقيق في جميع الاجراءات المتخذة والكشف عن مكامن الخلل في جميع التعاقدات”، مشددا على وجوب “تشخيص الفاسدين واحالتهم الى القضاء وفق المعلومات والادلة المتحصلة من اللجان المشكله لهذا الغرض”.

ونوه الى ان “المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التدقيق في جميع القضايا التي سجلت على وزارة التجارة في الفترات المتعاقبة في الحكومات السابقة”، مردفا “سنعمل على وضع الامور في نصابها الصحيح وتحديد الاخطاء واعادة المال العام”.

واشار العاني الى ان الوزارة “تحملت مسؤولية اخطاء فادحة ارتكبت في السابق”، مبينا انه “سيتم العمل بكل جدية على ازالتها ووضع خطط جديدة لتغير الصورة الذهنية التي سجلها الرأي العام على اداء الوزارة في السنوات الماضية”.