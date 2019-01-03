و الاردن سيشفط النفط السعودية استولت على ميناء النفط

رشيد سلمان

ميناء النفط العراقي على البحر الاحمر استولت عليه السعودية (الغنية) و هذا تحذير حول ميناء نفط العقبة الذي سيستولي عليه الاردن (الشحاذ) ليبتز العراق.

تصدير نفط العراق عبر دول الجامعة العبرية الوهابية الطائفية جريمة لا تغتفر بحق العراقيين لان نفطهم سيسرق بكل الطرق و لان من يحكم العراق خانوا الامانة.

دول (الجامعة العبرية) احتضنت صدام ليشن الحرب على ايران بمباركة امريكا و قال له الملك السعودي و الامير الكويتي (علينا المال و عليك الرجال) و الاميرة الكويتية الشاعرة سعاد الصباح نعمت بالليالي الملاح في حضن صدام.

لمكافئة صدام سمح الملك السعودي بأنشاء ميناء عراقي لتصدير النفط عبر البحر الاحمر و اوقفت السعودية تصدير النفط بعد دخول صدام الى الكويت.

هذا يعني ان دول الجامعة العبرية الوهابية لا تؤتمن و ملك الاردن الشحاذ واحد من رؤسائها.

الحقد على العراق بلغ اشده بعد ان قررت امريكا الخلاص من عميلها صدام (بكذبة) اسلحة الدمار الشامل التي اعترف بها جورج بوش الابن بعد ان قتل نصف مليون عراقي و اعاق مليونا كما جاء في تقرير فريق جامعة جون هوبكنز الامريكية.

بعد حصول الشيعة الذين قتلهم و شردهم صدام على حقوقهم كأكثرية (بصورة رمزية) و ليست حقيقية و اصبح رئيس الوزراء شيعيا حقدت دول الجامعة العبرية و منظمة العمل الاسلامي الوهابية على العراق و صدرت له الارهاب الوهابي.

الاردن الشحاذ وفوده للعراق لا تنقطع لان نوري المالكي وهبه المال و النفط و حيدر العبادي سار على نهج المالكي و الان عادل عبد المهدي وهب الاردن الاعفاء الكمركي و نفط البصرة و مد انبوب النفط (عبر الملك) الى العقبة.

الاردن ملكا و حكومة و شعبا شارك في ادخال الارهاب الوهابي الزرقاوي و ارهاب داعش الى العراق لقتل الشيعة بعد تحذيره من الهلال الشيعي بينما الساسة الشيعة يكافئوه بالنفط و الاعفاء الكمركي لتصدير حتى الادوية الفاسدة.

الاردن ملكا وحكومة وشعبا يقيم المآتم في ذكرى اعدام صدام و ابنته رغد وصفها الملك الشحاذ (ضيفة الاردن) و لا يمكن تسفيرها مع انها تعقد المؤتمرات البعثية ضد العراق في عمان.

باختصار: اذا السعودية الغنية بالنفط و المال سرقت ميناء النفط العراقي فالأردن الشحاذ ملكا و حكومة وشعبا سيبتز العراق و يشفط النفط بدون رقيب او عداد.

دول الجامعة العبرية الوهابية و منظمة العمل الاسلامي الوهابية لن و لم يهدأ لهما بال الا بعد عودة الحكم السني المطلق في العراق بسبب الطائفية الوهابية و تساندهما امريكا بحجة ايران الشيعية.

دول الجامعة العبرية الوهابية و منظمة العمل الاسلامي الوهابية وقفت بجانب السعودية حتى بعد ان استنكر العالم كله مقتل جمال خاشقجي ما يدل على التبعية لآل سعود.

ملاحظات: قبل ايام ذكر مصدر حكومي ان العراق يتطلع الى (استضافة) مؤتمر منظمة العمل الاسلامي و هذا هدر للمال العام في الوقت الذي يشرب العراقيون الماء الملوث الخابط و على الحكومة الغاء المؤتمر.

الفرق بين الملك السعودي و مخانيث الشيعة:

في المؤتمر الاسلامي الوهابي الذي ترأسه المسيحي المتعصب ترامب وصف الملك الاردني النبي محمد (ص) بالهاشمي ليشير الى عائلته الهاشمية و فجأة لطمه الملك السعودي على وجهه و اخذ منه المذياع و بلع الملك الاهانة.

ختاما: حكومات الجامعة العبرية الوهابية على راسها الاردن العاق لا تؤتمن و على عبد المهدي ان لا يفرط بنفط العراق عبر انبوب العقبة ليكسب ود اعداء العراق لانه ليس ملكه.