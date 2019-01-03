شعر/ جزى اللهُ سلمى عوّدتنا على الصبرِ

شعر/د.محمد فرحان الدهان

جزى اللهُ سلمى عوّدتنا على الصبرِ

بما اشبعتنا من صدودٍ ومن هجرِ

اقولُ لها صبري تجاوزَ حدّهُ

فهل تعديني الوصلَ في آخرِ العمرِ

وهل سنرى الاحلامَ يوماً حقيقةً

وننْعمُ كالعشاقِ بالسعدِ والخيرِ

وهل تعطفُ الاقدارُ بعدَ جفاءِها

ويأتي زمانُ اليسرِ من بعد ذا العسرِ

وتزهو لنا الاوطانُ امناً ونعمةً

نباهي بها في موضعِ الزهو والفخرِ

فقالت هَداكَ اللهُ لازلتَ حالماً

فإنّ الذي ترجوهُ ضربٌ من الهُجْرِ(الهذيان)

(فقد هزُلتْ واستامها كل مفلسٍ)

وماعاد فيها مايثيرُ وما يغري

كأنك لاتدري بما قد أصابنا

وما قد جرى فينا وكلُّ الذي يجري

فقدْ ساسنا قومٌ يصحُّ بحقِّهم

اذا قيل أرباب الدناءةِ والمكرِ

أناسٌ إذا أبصَرْتَهم خُلْتَ أنّهم

من النفرِ الموسومِ بالصدقِ والطهرِ

تظنُّ بهم كلَّ التعففِ والتقى

وتحسبُهم بعضَ المُبشرةِ العشرِ

إذا حدَّثوا يُغريك حلوِ حديثِهم

وتحسبُه فألاً الى اليُمْنِ والبشرِ

وحينَ ترى الأفعالَ تخذُلكَ المنى

وتدركُ كمْ أخطأتَ في(الجمع والكسرِ)

أتونا كما تأتي الضباعُ فريسةً

كأنَّ بهم جوعٌ يعودُ إلى دهرٍ

وما كانَ فيهم من أمينٍ وناصحٍ

وما كنتُ أستثني سوى النزر النزرِ

ونحن وقد أزرى الزمانُ بحالنا

وما انفكّ يسقينا الأمَرَّ من المُرِّ

تركنا حدودَ اللهِ خلفَ ظهورنا

وشِرعتَهُ من حيثُ ندري ولا ندري

ننافق ذا مالٍ وإن كان جاهلاً

ونحقرُ ذا علمٍ إذا كان ذا فقرِ

فضلَّتْ أمانينا وتاهَتْ حُلومُنا

تأرجَحُ بينَ الرفعِ والنصبِ والجرِّ

فلا نحنُ طبَّقنا شريعةَ ربِّنا

كما ينبغي مِنّا ولا منهجَ العصرِ

فسلّطَ من أشرارِنا من يُذيقُنا

— بلا رحمةٍ– ذُلَّ المهانةِ والقهرِ

فقلتُ لها باللهِ خُفّي تشاؤماً

ولا تغلقي الأبوابَ في وجهِ مُضطرِّ

ولا تمنعيني الحلمَ فهو بقيّتي

أعللُّ فيهِ العيشَ في حالِنا المُزري

فمازال للقدّاحِ عطرٌ بحيّنا

وإن شابَ بعضُ النتنِ رائحةَ العطرِ

ومازال فينا طيّبٌ وابنُ طيبٍ

بهم تُرتَجى الحاجاتُ في الزمنِ الوعر

رجالٌ كرامٌ يعجزونكِ نخوةً

إذا ما تنادوا للمروءات والبرِّ

فهيّا نُصلّي علَّ بَعضَ صلاتِنا

تغيّرُ حالَ العسرِ ذاك إلى يُسرِ