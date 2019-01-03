2018 سجل حافل بالإنجازات للمشاريع الإستثمارية

ونحن نقف على بوابة عام جديد هذا هو عام ( 2019 ) وندخل من بوابته لنملأ أيامه وساعاته بالعمل المثمر وبالعطاء الإستثماري المميز الذي يحقق جانباً من حاجات شعبنا في بغداد وتطلعاته , لا بد من الوقوف في محطة عام ( 2018 ) أمام حجم الإنجازات التي حققتها هيئة إستثماربغداد حيث كان للهيئة النصيب الأوفر من عدد الإجازات الإستثمارية الممنوحة للمشاريع العملاقة وبجميع القطاعات لتدخل الهيئة في تحد كبير من أجل إنجاح العملية الإستثمارية وخلق تنمية إقتصادية شاملة في العاصمة بغداد .

لقد خططت هيئة إستثمار بغداد لتبدأ في عام 2018 بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإستثمارية لتشمل جميع القطاعات حتى وصل عدد الإجازات الممنوحة لعام ( 2018 ) ( 66 ) إجازة إستثمارية بكلفة إجمالية وصلت الى ( 1,161,107,926 )$ توزعت بين القطاع السكني (9) ،القطاع التجاري (21 ) ، القطاع السياحي ، القطاع الصحي (3) ،القطاع التعليمي (10) ، القطاع الصناعي (10) أما الزراعي فبلغ (5) أجازات . إذ ساهمت الهيئة بفتح أبوابها لجميع المستثمرين وقدمت لهم كافة التسهيلات التي ضمنها قانون الإستثمارلإنجاح عملهم .

ومن بين ما تفتخر به هيئة إستثمار بغداد خطة عملها الإستثمارية على الرغم من التحديات التي واجهتها الا أنها إستطاعت أن تلتمس الحاجات الإستثمارية الأساسية لسكان بغداد الحبيبة ووضعها على أرضية الواقع التخطيطي والتنفيذي من جهةأخرى حيث إستطاعت الهيئة أن تساهم بتوفير العديد من فرص العمل حيث بلغ عدد العاملين في مشاريعها الإستثمارية أكثر من خمسين ألف عامل وبمختلف الاختصاصات .

ومن بين أولويات و مهمات هيئة إستثمار بغداد هو تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الوطني في عملية البناء والإستثمار وإستقطاب روؤس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للإسهام في مختلف المجالات وتوسيع المجالات الحيوية لاسيما في القطاعالسكني والصحي ومواكبة التطور الصناعي في مختلف مجالاته , وكان للمهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد الدور الريادي والمهم في تفعيل العملية الإستثمارية من منطلق إيمانه بأن الإستثمار مساحة مفتوحة لجميع الفعاليات الإقتصادية سواء الإنتاجية منها أو الخدميةاذأثمرت جهوده ومسيرته في إنجازات كبيرة ليؤكد دائماً على إن الإستثمار والقطاع الخاص هو السبيل الأهم والأفضل لتنمية العاصمة إقتصادياً ، وهي تفتح أبوابها لجميع المستثمرين الذين يرغبون بالإستثمار وسيجدون كافة التسهيلات لإنجاح عملهم وفق القانون وتوثق عمل هيئة إستثماربغداد بمشاريع إستثمارية شملت جميع القطاعات حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع الممنوحة إجازة إستثمارية من قبل هيئة إستثمار بغداد (351 ) وبكلفة إجمالية قدرها (13,097,023,178 ) $ تنوعت بين القطاع السكني (67) ، القطاع الصناعي (35) ، القطاع الزراعي (19) ، الصحي (16) ، السياحي (58) ، القطاع التجاري (133) ، القطاع التعليمي (23) إجازة .

ومن أبرز المشاريع الإستثمارية في القطاع السكني يأتي مشروع الأيادي السكني في حي الداوودي ومشروع مدينة اليمامة السكني في حي العدل ومجمع الشعب السكني في منطقة الشعب ومشروع بوابة العراق السكني في مطار المثنى , ومجمع زهور بغدادالسكني ومجمع جواهردجلة ومجمع جوهرة المحيط في منطقة الكاظمية، اما أبرز مشاريع القطاع الصناعي المنجزة كانت مشروع معمل الرواد للقابلوات الكهربائية و معمل الكنز لإنتاج السمنت والكونكريت ومعمل الصناعات الهندسية في عويريج ،أما القطاع الصحي فشملت العديد من المشاريعأبرزها المستشفى العالمي للجراحات التخصصية في الوزيرية ومستشفى القمة الاهلي ومستشفى المسرة الاهلي في منطقة العطيفية وتأهيل مستشفى بغداد الأهلي والعديد من المشاريع المنجزة إضافة للمشاريع قيد الإنجاز ،أما أبرز المشاريع الإستثمارية المنجزة في القطاع التجاري يأتيمشروع مول المنصور ومشروع بغداد مول في منطقة الحارثية ومول زيونة ومول النخيل ومشروع بابيلون مول ، إضافة للمشاريع قيد الإنجاز أما القطاع التعليمي فشمل هو الأخر العديد من الإنجازات يأتي من ضمنها مدارس الإمتياز الأهلية ومدرسة عشق بغداد في منطقة زيونة وكلية الإسراءالجامعة ومشروع نون والقلم ومشروع تأهيل مكتبة المأمون الثقافية إضافة للمشاريع قيد الإنجاز مثل مشروع جامعة الشموخ وجامعة المشرق، أما أبرز المشاريع في القطاع الزراعي فهي مشروع شركة الودق لإنتاج الفطر ومشروع تقاوي البطاطا لشركة الوند ومشروع إنشاء مختبرات الأنسجةالنباتية في منطقة التاجيات إضافة للمشاريع قيد الإنجاز, أما القطاع السياحي فشمل العديد من الإنجازات ياتي من ضمنها مشروع فندق كورال بوتيك في منطقة الجادرية وفندق v hotel) ) في منطقة الجادرية وتأهيل فندق بابل وفندق بغداد والعديد من مدن الألعاب مثل مشروع القناةالترفيهي ومدينة ألعاب بغداد ومدينة ألعاب الكرخ وتأهيل جزء من مدينة ألعاب الزوراء .

هذا وشهد عام 2018 إفتتاح العديد من المشاريع الإستثمارية من بينها مشروع بيانو سنتر في زيونة ومول بغداد في االحارثية ومجمع الزهور السكني ووضع حجر الأساس لمجمع سومو السكني والمدينة المائية في منطقة زيونة ومركز مبيعات مجمع المحبةالسكني في منطقة البياع .

وتسعى هيئة إستثمار بغداد الراعي الرسمي للعملية الإستثمارية في بغداد المركز والأطراف وضمن رؤيتها الإستثمارية لعام 2019 الى إستهداف مختلف القطاعات في المشاريع الإستثمارية وفق القانون لتحقيق تنمية شاملة .