أيتام العراق كارثة تتربص بالبلد

سالم سمسم مهدي

يزداد عدد الايتام في وطننا يوما بعد آخر لأن الحرب لم تضع أوزارها بعد وأن كان الرقم الحالي قياساً بعدد السكان يعد من الأخطار الجسيمة جداً ولا مثيل لها لدى أي شعب من الشعوب الاخرى خاصة وأن منظمات المجتمع المدني واليونيسيف وغيرها من المنظمات المعنية بهذاالشأن تشير الى ان العدد يقترب من الستة ملايين يتيم …

وإذا أضفنا إلى هذا العدد حوالي مليوني امرأة أرملة أو أكثر فهذا يعني أن ربع السكان تقريبا خارج الخدمة ويمكن اعتبارهم قوة معطلة عاجزة تنتظر الشفقة والرحمة وتكافح من أجل العيش والبقاء بأدنى مستلزمات المعيشة …

يعد هذا العدد رقماً هائلا ستترتب عليه تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية لا يمكن تصور ما يرشح عنها بالمستقبل القريب خاصة وأن أغلب هؤلاء يعيشون في ظروف أكثر من قاهرة ومزرية موزعين بين القرى والأحياء الفقيرة في المدن ومخيمات النازحين حيث الخيام المهلهلة التيلا تجدي نفعا أو بين العشوائيات التي ليس بأفضل حال من بيوت الصفيح …

كل هذه الحالات تشير إلى واقع بائس شاق ما فيه يقود إلى الفاقة والجهل والتشرد ومن ثم تدمير إنسانية هذه الملايين التائهة في دروب الحياة الظالمة المجحفة التي سوف لن ينجو من هتك سترها الإنساني الصغير والكبير لهذا العدد الضخم من المحرومين …

لا شك أن ما هم فيه من مرارة تجعلهم حاقدين على المجتمع الذي لم يهملهم فقط بل يظنون أنه كان السبب في فقدان آبائهم ومعيليهم لأن سلبيات هذا المجتمع هي التي تقف خلف هذا الواقع المرير الذي وجدوا انفسهم فيه ولأن أمراء السياسة السكارى من نشوة الإجهاز على خزينة البلد مشغولين في عملية توظيف هذه الأموال ونقلها إلى حيث يتصورون انها اماكن آمنة مما جعل الايتام يقتنعون أنهم ضحية مؤامرة أدت إلى خسارتهم لذويهم نتيجة لهذه السياسات اللامسؤولة …

أن سلب المرأة زوجها والطفل أباه بسبب الخطأ الفادح الذي أدى إلى هذا الفشل في اختيار من يحفظ للمجتمع حقه وأمنه المطلوب يجعل ضحايا هذه الجريمة النكراء ينظرون بارتياب لكل من يحيط بهم ويلقون عليه باللوم لما هم فيه من ذل …

أن المكان المناسب والأفضل للوطن وحمايته مستقبلا من جيوش حاقدة من المنبوذين والمهملين والمشردين هو في إعادة تأهيلهم في صفوف الدراسة التي تحتاج إلى حملة وطنية صادقة تعيد للمدرسة حياتها المنتجة وهذا يتطلب من الدولة تقليص النفقات إلى أقصى حد وإعادة النظربرواتب ومخصصات عشرات آلاف الطفيليين على المجتمع من الذين فُرضت وصرفت لهم رواتب كبيرة جداً مقابل خدمات وظيفية قليلة جداً لا تكاد تُذكر فأرهقوا الخزينة وأضروا بالمجتمع وما زالت أثارهم السلبية تقذف بالوطن من مصيبة لأخرى وتعرضه لأهوال متتالية تفوق أخراها من سبقتها قسوة وتدميرا …

فهل يلتفت المسؤولين ومن يهمهم مستقبل الشعب لهذا الخطر الماحق المتربص بالبلد ؟؟ .

سالم سمسم مهدي

Salim1046@yahoo.com