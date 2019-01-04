بغداد/ إعلام القضاء

أعلن مجلس القضاء الأعلى إعادة افتتاح دار القضاء في بيجي التابع لرئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية.

وأكد بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مجلس القضاء الأعلى ومع بداية العام الجديد قرر إعادة افتتاح دار القضاء في بيجي لتقديم خدماته القضائية إلىالمواطنين”.

وأضاف البيان أن”دار القضاء في بيجي التابع لرئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية تم تأهليه بدعم من مجلس القضاء الاعلى ومحافظة صلاح الدين بعد تعرضه لأضرار جسيمةاثناء عمليات تحرير المدينة من عصابات داعش الإرهابية”.