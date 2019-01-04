إيران تعلق على موقف العراق حكومة وشعبا تجاه زيارة ترامب وتحذّر من “مؤامرات”

قال خطيب جمعة طهران المؤقت علي اكبري، ان العراق حكومة وشعبا لم يولوا اهمية لزيارة ترامب التي اجراها مؤخرا الى محافظة الانبار للقاء القوات الامريكية.

واعتبر اكبري في خطبة صلاة الجمعة الانسحاب الامریكي من المنطقة “قضیة هامة، مضيفا “اننا نتوخى الحیطة والحذر لباقي المؤامرات الامریكیة”.

واشار الی زیارة سریة قام بها الرئیس الامریكي دونالد ترامب للعراق قائلا ان “العراق حكومة و شعبا لم یولِ اهتماما بهذه الزیارة حیث اضطر ترامب الی مغادرة العراق بشكل مذل”.

وتابع ان “القوات الامریكیة لا تحمل معها إلا البؤس واینما انتشرت جاءت بالویلات و المصاعب لاهالیه”.