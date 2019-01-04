افتتاح 6 منافذ مغلقة ببغداد.. والامانة: سنزيل كل مايشوه العاصمة

اعلنت امانة بغداد عن فتح ٦ منافذ مغلقة منذ عدة سنوات بمنطقة الشعب شمال شرقي العاصمة.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان “ملاكات دائرة بلدية الشعب بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد واسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد اعادت فتح الشوارع (٤٠و١٥و٦٧و٧٧و٨١و٢١) ضمن المحلتين (٣٣٩و٣٣٥)بعد غلق دام لسنوات لتسهيل حركة السير والمرور وفك الاختناقات التي تعاني منها المنطقة”.

واضافت ان “ملاكات الدائرة البلدية نفذت حملة كبرى لازالة المشوهات والتجاوزات ورفع النفايات والانقاض وصيانة الاجزاء المتضررة من الشوارع”.

وبينت ان “امانة بغداد مستمرة في اعمال فتح الشوارع المغلقة في العاصمة بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ورفع الحواجز الكونكريتية وازالة كل ما يشوه المنظر العام للعاصمة بغداد”.