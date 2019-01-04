الأمم المتحدة تكشف حصيلة الضحايا خلال شهر في العراق

أعلنت الامم المتحدة، يوم الخميس حصيلة الضحايا في العراق خلال شهر كانون الاول الماضي.

وقالت في بيان انه “خلال شهر كانون الأول 2018، قُتل ما مجموعه 32 مدنياً عراقياً وجُرح 32 آخرون في أعمال إرهابٍ وعنفٍ متصلٍ بالنزاع”.

واضاف البيان “كانت محافظة نينوى الأكثرَ تضرُّراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 26 شخصاً (7 قتلى و19 جريحاً)، تلتها محافظة بغداد (17 قتيلاً و3 جرحى)، ثم محافظة صلاح الدين (3 قتلى و3 جرحى)”.

وتابع البيان “تشمل هذه الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة، كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء”.

من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت إن “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تعتبر هذه الأرقام أكثر من مجرّد إحصائيات. فكل مقتلٍ لمدنيِّ وثّقتهُ يونامي على مرّ السنوات يمثلُ فاجعةً لأسرةٍ ومعاناةً لها من أجل استيعاب خسارتها. وإن كل إصابةٍ أو تشويهٍ يطالُ مدنياً يمثّل معاناةً شخصيةً ومجتمعيةً هائلة”.