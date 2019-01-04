البابا فرنسيس يلغي زيارته للعراق: ادنى الظروف غير متوفرة هناك

اعلن وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن الظروف الحالية لا تسمح بأن يقوم البابا فرنسيس بزيارة العراق.

وقال وزير خارجية الفاتيكان الذي زار العراق أخيرا، في مقابلة مع تلفزيون “تي في 2000” الكاثوليكي الإيطالي، إن “مثل هذه الزيارة تتطلب توفر الحد الأدنى من الظروف وهي غير متوفرة الآن”.

وأضاف الكاردينال بارولين “لم تحل مشكلة الإرهاب”، مضيفا أنه خلال زيارته تكون لديه الانطباع الذي أكدته سلطات بغداد بأن “جذور هذه الظاهرة ما زالت موجودة”.

لكن الكاردينال بارولين أكد رغبة البابا في الذهاب إلى العراق. وقال لصحيفة الفاتيكان “سيرفع ذلك بالتأكيد الروح المعنوية للعراقيين أمام الصعوبات التي لا يزال يتعين عليهم مواجهتها”.