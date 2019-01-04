الخارجية العراقية تكشف عن زيارة “مرتقبة” لأردوغان إلى بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الخميس (3 كانون الاول 2019)، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن “اللقاء الذي جمع وزيري خارجية العراق محمد علي الحكيم، وتركيا جاويش اوغلو، تضمن تباحث كل منهما في عدد كبير من الملفات التي تهم البلدين الجارين”.

واكد الحكيم، وفقا للبيان، على “أهمية وعمق العلاقات العراقية – التركية والتي تمتد الى آفاق كبيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية ولابد للبلدين من تنسيق كل الجهود لتذليل العقبات التي يمكن ان تحول دون إقامة علاقات متوازنة ومستدامة”.

ودعا، تركيا الى “دعم عمليات إعمار المناطق المحررة وبما ينعكس إيجاباً على استقرار أهالي تلك المناطق ويساعد على دفع عجلة الاقتصاد في العراق وتركيا على حدٍ سواء”.

من جانبه اكد جاويش أوغلو على “شكره للوزير الضيف وتمنياته له وللحكومة العراقية الجديدة بالنجاح في مهمتها وتحقيق ما يصبو اليه الشعب العراقي”، مبينا ان “تركيا صديق داعم للعراق دائماً وان بغداد وانقرة سيكونان محور مهم في استقرار المنطقة”.

واتفق الطرفان، بحسب البيان، على “استئناف العمل ضمن اللجنة العراقية – التركية المشتركة التي ستعقد أعمالها في العراق مطلع هذا العام وخلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق”.