الداخلية الاتحادية تنفي نيتها ايقاف العمل بشهادة الجنسية وهوية الاحوال في 2020

نفت مديرية البطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية ماتردد عن انباء بخصوص نية الوزارة ايقاف العمل بشهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية مطلع العام المقبل 2020.

المديرية نفت في بيانالتصريحات المنسوبة الى مديرها اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي بهذا الشأن .

المديرية أكدت انها ” تواصل العمل في عموم محافظات البلاد لاغلاق الدوائر المتبقية وتحولها الى النظام الالكتروني لكنها لم تحدد اي موعد لانهاء العمل الورقي داعية في الوقت ذاته وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والحذر في تناول مثل هذه المعلومات وتجنب تضليلها”.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت خبرا مفاده ان وزارة الداخلية تنوي ايقاف العمل بشهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية مطلع العام ٢٠٢٠ بالاضافة الى تضمنه ارقاما غير صحيحة عن عدد الدوائر التي تعمل بنظام البطاقة الوطنية.