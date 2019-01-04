الرفيق رائد فهمي يزور الكاردينال ساكو مهنئا

قام الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي عصر الخميس 3 كانون الثاني 2019 بزيارة نيافة الكاردينال لويس روفائيل ساكو في بطرياركية الكلدان ببغداد، وقدم له التهاني بمناسبة اعياد الميلاد وحلول السنة الميلادية الجديدة.

واعرب الرفيق فهمي في مجرى حديثه عن الارتياح للمشاركة الشعبية الواسعة في عموم البلاد في احتفالات رأس السنة مساء وليل الاثنين الماضي، واعتبر انها في جانب اساسي منها جاءت ردا واضحا على التصريحات غير الموفقة التي صدرت قبيل المناسبة، وحملت للاسف ما يسيء الى مشاعر ابناء شعبنا المسيحيين، والى الوحدة الوطنية لعموم ابناء شعبنا العراقي المتنوعين قوميا ودينيا ومذهبيا وفكريا.

وتداول الجانبان خلال الزيارة الاوضاع في البلاد وتطوراتها، وشددا خصوصا على الحاجة الى استكمال تشكيل الحكومة دون ابطاء، كي تباشر انجاز مهمات الاصلاح والاعمار والبناء الجسيمة التي تنتظرها.

وشارك في اللقاء الى جانب الكاردينال كل من المطران باسيل يلدو والأب عمانوئيل السناطي، فيما حضره من جانب الحزب الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتير اللجنة المركزية.

كذلك حضره الشخصية الوطنية المعروفة الاستاذ باسم جميل انطون.