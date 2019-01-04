السفير التركي: أردوغان ابلغ صالح بعزمه محاربة حزب العمال الكردستاني

قال السفير التركي فاتح يلدز، ليل الخميس- الجمعة، إن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان ابلغ رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، بعزمه محاربة حزب العمال الكردستاني.

وقال يلدز، في مجموعة تغريدات له عبر حسابه في تويتر، إن “رئيس جمهوريتنا اوضح لنظيره العراقي اننا عازمون على محاربة PKK، ونحن نؤمن بأن العراق سيقف الى جانبنا في موضوع مكافحة الارهاب”، على حد وصفه.

وأضاف، أن “تركيا قامت بالانفتاح كثيرا لغاية اليوم من أجل راحة الشعب العراقي بخصوص المياه”، مبيناً أن “اردوغان قام بمتابعة هذه الانفتاحات عن قرب وفقا لتوجيهاته وابلغ نضيره انه سيقوم بتعيين ممثل خاص مسؤول عن المشاكل المتعلقة بإدارة المياه في العراق”.

واشار يلدز الى أن “رئيس جمهوريتنا اوضح لبرهم صالح اننا عازمون على المساهمة في اعادة اعمار العراق”، موضحا ان “تركيا أكدت مرة اخرى انها مستعدة لاستخدام القرض البالغ ٥ مليار دولار والذي خصصته من اجل اعادة اعمار العراق، في المشاريع الإستراتيجية”.

وذكر السفير التركي، أن “العراق هو اول بلد نقوم باستضافته على المستوى الوزاري سنة 2019″، مبينا أن “اللقاءات التي اجريت بين رئيس جمهورية العراق برهم صالح والوفد المرافق له والذي زار تركيا بعد ان تمت دعوته من قبل رئيس تركيا، ساهمت في تناول مواضيع تخص مستجدات البلدين في إطار مثمر”.

ووصل صالح الى أنقرة، يوم الخميس (3 كانون الاول 2019)، على رأس وفد وزاري، حيث تعد الزيارة الأولى له إلى تركيا منذ انتخابه رئيساً للعراق في الثاني من تشرين الأول الماضي.