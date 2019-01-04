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السليمانية تعلن مشروعا للطاقة البديلة وعدم تسجيل اية جريمة في 5000 سلاح مرخص

أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الخميس ان الحكومة المحلية ستبدأ في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية خلال عام 2019.

وقال ابو بكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الحكومة المحلية لديها برنامج وصفه بالجيد في تحسين واقع تزويد الطاقة الكهربائية للسكان، وقد طالبت المديرية العام للكهرباء في السليمانية بمليار دينار عراقي لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.

واستدرك القول انه “مهما نرفع من معدلات تزويد الكهرباء فانه لن ينفع في ظل عدم وجود ترشيد لاستهلاك الطاقة”، مطالبا السكان بالتقليل من الاستهلاك.

ونوه ابو بكر ان الحكومة المحلية لديها مشروع “كبير” للطاقة البديلة للتقليل من الضغط الحاصل على الكهرباء الوطنية، مشيرا الى انه كتجربة ستشرع في تنفيذ المشروع في 100 منزل على حساب ميزانية المحافظة.

وعلي الصعيد الامني قال رئيس الحكومة المحلية انه “لديهم خطة مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة حمل السلاح في المحافظة”.

واشار الى ان من ضمن 5300 رخصة سلاح موجودة بالمحافظة لم يتم تسجيل ولا جريمة واحدة بها، مشيرا الى انخفاض معدل نسبة الجريمة بشكل ملحوظ بالمحافظة في عام 2018 مقارنة مع الاعوام التي سبقتها.

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