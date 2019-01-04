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العبادي يبحث مع السفير الأمريكي انسحاب قوات اجنبية من العراق‎

قال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الخميس، إنه بحث مع السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان البدء بانسحاب جزئي للقوات الأجنبية من البلاد.
وذكر بيان صدر عن مكتب العبادي أنه “تم بحث البدء بتنفيذ خفض عدد القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، حسب الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة لهذا الغرض بعد القضاء على داعش”.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية تجاه حديث العبادي مع سيليمان، خاصة أنه يأتي بعد أيام على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، التي أكد فيها عدم وجود نية لدى الولايات المتحدة بسحب قواتها من البلاد.

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