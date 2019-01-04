المناصب الوهمية (سفير نوايا حسنة ) أو ( وزير مفوض ) تعد مخالفة صريحة للقانون

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد المستشار محمد خير مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية بان الجامعة العربية سبق أن حذرت من فوضى المنظمات والاتحادات ومراكز التحكيم الوهمية التي انتشرت في المنطقة العربية وتمارس النصب والاحتيال على المواطنين وأوضحت خطورة هذه الظاهرة خاصة وأن بعض هذه الكيانات تدعي أنها تعمل في إطار جامعة الدول العربية مما يساهم في تضليل الرأي العام.

وأضاف المستشار محمد خير أن هذه الكيانات تضع اسم وشعار الجامعة العربية في مكاتباتها ومواقعها الالكترونية وفي إعلاناتها التجارية بالمخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لتحقيق مكاسب تجارية ومصالح شخصية بما لا يتوافق مع توجيهات جامعة الدول العربية ويتنافى مع آليات منظومة العمل العربي المشترك.

وقد ادي هذا التصريح الى سرعة اتخاذ القرار من قبل وزارة الخارجية

حيث أكد السفير ” جمال بيومي ” مساعد وزير الخارجية الأسبق أن منح بعض منظمات المجتمع المدني ألقاب لبعض الشخصيات مثل ” سفير نوايا حسنة ” أو ” وزير مفوض ” تعد مخالفة صريحة للقانون ، وقال بيومي في تصريح له أنه ليس من حق أي مؤسسة أو منظمة منح لقب ” سفير نوايا حسنة” أو وزير مفوض ، مشيراً إلى أن الجامعة العربية وزعت اليوم منشورا طالبت فيه كل منظمات المجتمع المدني العربي إلا تستخدم شعار الجامعة العربية وحذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يفعل ذلك ،

في إطار الحملة الكبيرة التي تقودها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواجهة ومحاربة المنظمات والاتحادات والمراكز والكيانات الاخرى التي تدعي او تستخدم بالمخالفة اسم وشعار جامعة الدول العربية في مكاتبها ومواقعها الالكترونية وإعلاناتها التجارية، وتوضيحًا للتساؤلات الكثيرة التي وردت هذه الايام لجامعة الدول العربية تستفسر عن تبعية بعض المنظمات والاتحادات .

فقد أعدت ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية قائمة جديدة بأسماء منظمات واتحادات ومراكز توضح فيها انها لا تتبع للجامعة ولا علاقة للجامعة بها، وأرسلت هذه القائمة الى جميع الدول العربية والمنظمات وقطاعات وإدارات الجامعة العربية وتضمن القائمة عدد”١٩” من المنظمات والاتحادات

والمراكز على النحو التالي:

١) المنظمة العربية لتنمية الموارد البشرية

٢) المنظمة العربية للوساطة وحل المنازعات

٣) منظمة الشعوب العربية والبرلمانات العربية

٤) المجلس العربي الاقليمي للتنمية البشرية

٥) موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الافريقي

٦) الموسوعة العربية للانجازات والأرقام القياسية

٧) المركز العربي للتننمية الادارية والدراسات الاستراتيجية

٨) الهيئة الدولية للتحكيم

٩) اتحاد رواد الأعمال العرب

١٠) الاتحاد الدولي للتحكيم

١١) الاتحاد العربي للتدريب

١٢) الاتحاد العربي للقوى العاملة

١٣) الاتحاد العربي للتطوير والتنمية

١٤) الاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار

١٥) الاتحاد العربي للتدريب والاستشارات

١٦) الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

١٧)الاتحادالعربي الافريقي للتنمية المستدامة

١٨) الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية

١٩) الاتحاد العربي للتدريب التربوي