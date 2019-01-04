الموصل تسترجع كتاباً يهودياً أثرياً

صدقت محكمة تحقيق الموصل اعترافات عصابة تتاجر بالقطع الأثرية، لافتة إلى أنها أكملت المحكمة استرجاع عدد من القطع الأثرية بضمنها كتاب يعود للديانة اليهودية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية في بيان إن “محكمة تحقيق الموصل واستنادا إلى تحقيقات مع متهمين مفرقة قضاياهم ومعلومات استخبارية دقيقة تم القاء القبض على عصابة تتاجر بالاثار في قضاء زمار في الموصل”.

واوضح ان “العصابة تم القاء القبض على أفرادها متلبسين بالجرم المشهود واثناء محاولتهم بيع قطع اثرية بضمنها كتاب يعود للديانة اليهودية”، لافتا إلى “انهم عرضوا الكتاب للبيع بسعر مائتين وسبعين الف دولار اميركي”.

واضاف المراسل أن “محكمة تحقيق الموصل استكملت إجراءاتها التحقيقية وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002”.