اول برلماني كوردي يرفض تسلم التقاعد ويعود لمهنته الاصلية

رفض احد اعضاء برلمان كوردستان في الدورة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان يتلسم مبلغ الراتب التقاعدي المخصص لاقرانه وقرر العودة الى مهنته السابقة كاستاذ جامعي.

وكتب عضو كتلة الحظب اليمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان في الدورة الرابعة فرست صوفي، منشورا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عبارة عن كتاب رسمي صادر عن رئاسة برلمان كوردستان اشار فيها الى بان صوفي سيعود الى مهنته الاصلية كاستاذ جامعي في جامعة البوليتكنيك.

ووفقا لكتاب رئاسة البرلمان الصادر بتاريخ اليوم الخميس 3 كانون الثاني الجاري انه بسبب الطلب المقدم من صوفي للعودة الى مهنته الاصلية كاستاذ جامعي، لم يقدم معاملة تقاعدية كعضو برلماني وسيعود كاستاذ جامعي.

وكتب صوفي انه اعلن منذ بداية تحوله لعضو بالبرلمان انه بعد انتهاء الدورة البرلمانية لن يتقاعد وسيعود لعمله السابق.

وفرست صوفي قبل ان يتحول لعضو برلمان كوردستان في الدورة الرابعة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان استاذا جامعيا وله شهادة الدكتوراه في السياسة والعلاقات الدولية.