ايران تحقق طفرة بحجم الصادرات للعراق

شهدت الصادرات الايرانية الى العراق خلال الاشهر التسعة الماضية، نمواً بنسبة 59 بالمئة حيث تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الايرانية في الاشهر التسعة الماضية تشير الى ان العراق لايزال يتصدر قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية.

وبلغت الصادرات الايرانية الى العراق خلال هذه المدة 15 مليون و485 ألف طن من السلع بقيمة 6 مليار و929 مليون دولار حيث تزايدت بنسبة 17.81 من حيث الوزن وبنسبة 20.77 من حيث القيمة.

وكانت الصادرات الايرانية الى العراق في الفترة ذاتها من العام السابق 9 مليون و729 ألف طن من السلع الايرانية بقيمة 4 مليار و659 مليون دولار.

وعلى هذا النحور تزايدت الصادرات الايرانية الى العراق خلال الاشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بنسبة 59.17 من حيث الوزن وبنسبة 48.70 بالمئة من حيث القيمة.