(بالفيديو) ينظم مهرجان الشبيبة العراقية

منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي

شهدت قاعة وساحات متحف مدينة فيرفيلد عشية اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ” “مهرجان الشبيبة العراقية ” ،الصفحة الشبابية من ” المهرجان الثقافي العراقي -شناشيل ” الذي نظمه منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي باعداد وادارة فريق من شابات وشباب جاليتنا من جميع مكوناتها .

ابتدأ المهرجان بكلمة ترحيبية من فريق المهرجان قدمتها الشابة سالي يحيى التي عرفت بالمهرجان واهدافه ثم شكرت منتدى الجامعيين الذي تبنى المهرجان ودعمه للشبيبة لتقدم بعدها خلاصة عن برنامج المهرجان الذي شمل :

– فيديو من فكرة وتنفيذ فريق الشباب عن هوية الشاب العراقي ورؤيته لشخصيته مع امثلة عن متفوقين منهم تحدثوا عن تجاربهم.

– فقرة عن الشباب والفن والابداع قدمتها الشابة ايمان العبودي تضمنت قصيدة من نظمها باللغة الانكليزية .

– عرض عن ” الجوانب السيكولوجية لشخصية وممارسات الشباب العراقي ” للشابة حوراء الزركاني ، اعقبه حوار حيوي حول الموضوع.

– محاضرة عن ” دخول الشباب الى عالم العمل والاستثمار ” قدمتها الشابة ايفا الحاج.

– عرض مثير قدمه الماجيشين majician ليون شو .

– عرض اكروبات شد اهتمام الجمهور قدمته مجموعة شبابية.

– وقد زينت ساحات المهرجان منصات ابداعية لاعمال يدوية شبابية .

الطعام العراقي كان حاضرا وسط ضيافة اصيلة ساهم فيها فريق من المتطوعين الشباب.

وقد شهد المهرجان تكريم منتدى الجامعيين للفنان المخرج المبدع رافق العقابي لدوره المتميز في تغطية انشطة وفعاليات الجاالية ومنظماتها .

التصوير : جليل دومان -نائب رئيس منتدى الجامعيين

التغطية الكاملة للمهرجان للفنان العقابي في الرابط ادناه :