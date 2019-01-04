بالوثائق.. بابليون ترسل كتاباً مفتوحاً للمرجع السيستاني بشأن “الاساءة” للمسيحيين

|
كشف الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الخميس، بالوثائق عن ارسال كتاب مفتوح للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بشأن “الاساءة” للمسيحيين.
وتضمنت الوثائق مطالبة السيد السيستاني بإجراء فوري بحق من “اقترف مخالفة لنهجكم قبل أن يهيننا، وهو متلبّس لباس المسؤولية الدينية، ويحسب نفسه جزءاً من جلبابكم ومؤسساتكم”.
وأعلن مقرر البرلمان برهان الدين إسحق، اول امس الثلاثاء، أنه سيتم توجيه كتاب مفتوح للمرجعية بشأن “الاساءة” التي صدرت عن رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي تجاه المكون المسيحي.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.