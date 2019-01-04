برقيات عاجلة ..

+ السيدان الصميدعي والموسوي : بث السم الزعاف والكراهية والفتنة بين أبناء الشعب

يؤدي إلى حرق نفسيكما قبل حرق الآخرين ، وهي بذور الشرّ تنقلب ضدّكما إن شاء الله .

+ السادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب : كونوا أمناء لقسمكم

وحاسبوا دون مواربة من حاول الإساءة إلى أبناء شعبكم ببث روح الكراهية والفتنة كائناً

من كان ، وإلا فإستقيلوا من مناصبكم لأنكم لستم أهلاً لها .

+السيد دونالد ترمب : إنسحابكم من سوريا أفقدتكم ثقة اصدقائكم والعالم ، وتركتم إيران

تسرح وتمرح في سوريا وأعطيتم الضوء الأخضر لتركيا لسحق الأكراد وروسيا لتنفرد

بالحل ، وهذا خطأ فادح كما فعل أوباما بالإنسحاب من العراق .

+ السيد اردوغان : الإنسحاب الأمريكي أثلج صدرك ، وتظن أنك ستفلح بقمع الأكراد ،

ولكن عليك أن تتذكر أن من يقتل شعبه سيسقط لا محال .

+ السيد شيخ الأزهر : زيارتك للبطريركية القبطية للتهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة ، ردّ

على شيوخ الإرهاب في العراق وغيرها ، وهو إرساء اللحمة الوطنية المصرية والتسامح

وقبول الآخر المختلف .

+ السيد الرئيس السوداني : زيارتك لدمشق إعتراف بقيادة بشار الأسد ،ولكن نار التخلص

من نظامك قد إشتعلت فإحذر ! .

+ السيد حسن روحاني :التجارب على الصواريخ البالستية تزعزع إستقرار الشرق الأوسط

وتقلق دول الجوار ، وهذا لا ينفع مع تفاقم الأزمة الإقتصادية الداخلية والبطالة وتدني سعر

العملة الإيرانية وتزامنها مع العقوبات، وهي عوامل قوية لإنهيار نظامكم المتخلف .

+ القادة اللبنانيين : إلى متى تبقوا دون حكومة ، وأنتم أسرى حزب الله الإيراني ، المسيطر

على المشهد السياسي بقوة السلاح ، الله معينكم على محنتكم .

يكتبها : منصور سناطي