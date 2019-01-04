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برقيات عاجلة ..

برقيات عاجلة ..
+ السيدان الصميدعي والموسوي : بث السم الزعاف والكراهية والفتنة بين أبناء الشعب
يؤدي إلى حرق نفسيكما قبل حرق الآخرين ، وهي بذور الشرّ تنقلب ضدّكما إن شاء الله .
+ السادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب : كونوا أمناء لقسمكم
وحاسبوا دون مواربة من حاول الإساءة إلى أبناء شعبكم ببث روح الكراهية والفتنة كائناً
من كان ، وإلا فإستقيلوا من مناصبكم لأنكم لستم أهلاً لها .
+السيد دونالد ترمب : إنسحابكم من سوريا أفقدتكم ثقة اصدقائكم والعالم ، وتركتم إيران
تسرح وتمرح في سوريا وأعطيتم الضوء الأخضر لتركيا لسحق الأكراد وروسيا لتنفرد
بالحل ، وهذا خطأ فادح كما فعل أوباما بالإنسحاب من العراق .
+ السيد اردوغان : الإنسحاب الأمريكي أثلج صدرك ، وتظن أنك ستفلح بقمع الأكراد ،
ولكن عليك أن تتذكر أن من يقتل شعبه سيسقط لا محال .
+ السيد شيخ الأزهر : زيارتك للبطريركية القبطية للتهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة ، ردّ
على شيوخ الإرهاب في العراق وغيرها ، وهو إرساء اللحمة الوطنية المصرية والتسامح
وقبول الآخر المختلف .
+ السيد الرئيس السوداني : زيارتك لدمشق إعتراف بقيادة بشار الأسد ،ولكن نار التخلص
من نظامك قد إشتعلت فإحذر ! .
+ السيد حسن روحاني :التجارب على الصواريخ البالستية تزعزع إستقرار الشرق الأوسط
وتقلق دول الجوار ، وهذا لا ينفع مع تفاقم الأزمة الإقتصادية الداخلية والبطالة وتدني سعر
العملة الإيرانية وتزامنها مع العقوبات، وهي عوامل قوية لإنهيار نظامكم المتخلف .
+ القادة اللبنانيين : إلى متى تبقوا دون حكومة ، وأنتم أسرى حزب الله الإيراني ، المسيطر
على المشهد السياسي بقوة السلاح ، الله معينكم على محنتكم .
يكتبها : منصور سناطي

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