بعد تركيا برهم صالح يزور قطر .. حديث عن تحالف اقليمي رباعي يضم ايران

قال تقرير صحفي، ان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يعتزم زيارة قطر عقب زيارته تركيا.

وذكرت صحيفة “العرب” ، ان ” تركيا لن تكون آخر محطات الرئيس العراقي في هذه المرحلة، إذ من المخطط أن يذهب إلى قطر أيضا”.

مشيرة ، بالقول “حتى الآن زار صالح سبع دول عربية وإقليمية وأوروبية”.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية أكدت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نقلًا عن مصادرها، صحة تقارير سابقة تحدثت عن مبادرة قطرية لإنشاء تحالف جديد يضم العراق وإيران وتركيا وسوريا، وقالت إن “وزير خارجية قطر طلب من العراق المشاركة في حلف اقترحته قطر للخروج من عزلتها، يجمع العراق وإيران وسوريا، لكن صالح رفض ذلك”.

يشار الى انه ومنذ تسلمه منصب رئيس الجمهورية في الثاني من اكتوبر/ تشرين الاول الماضي، زار برهم صالح كلا من السعودية وإيران والكويت والأردن والإمارات، فضلا عن إيطاليا، قبل أن يصل تركيا، امس الخميس، في زيارة رسمية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إن بلاده ترغب في تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى رأسها الأمن والاقتصاد.

وقال أردوغان: «منظمات إرهابية مثل داعش وPKK وغولن، تشكل تهديداً على تركيا والعراق على حد سواء، وندرك أهمية العمل معاً لتحقيق النجاح في محاربتنا ضد الإرهاب».

بدوره قال برهم صالح: «إن العراق تضرر كثيراً جراء الإرهاب والتطرف، ودفع أثمانا باهظة»، مضيفاً «من الممكن حل هذه المشاكل عن طريق التعاون والتضامن والوقوف جنباً إلى جنب».