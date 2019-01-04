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ثلاث حالات قتل فقط في محافظة بإقليم كوردستان خلال عام

أعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيل ثلاث حالات قتل فقط خلال عام 2018.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد بارزان عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه تم تسجيل 3 حالات قتل فقط العام الماضي، وحالتا انتحار اضافة الى 150 حالة ضرب خلال 2018.

واشار الى تسجيل 40 مشكلة اجتماعية، و40 حالة عنف ضد المرأة اضافة الى وفاة اربعة بحوادث دهس، منوها الى ان الجرائم في العام السابق كانت اقل مقارنة بالسنوات الماضية.

ولفت الرائد عثمان الى القاء القبض على 860 مطلوبا من كلا الجنسين بينهم احداث.

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