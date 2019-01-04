حبيبتي طفلة ناضجة

عصمت شاهين دوسكي

حبيبتي ،

البحار الصاخبة تميل عليا

ترميني بقطرات الشوق ريا

تظن سأنحني ، لكن القلب طريا

وما النفس إلا همسات ترسو مع الفكر جليا

يشدو قلمي ويصرخ شجيا

القارب لا ينتظر والأمواج قصيا

كل العمر يمضي كالسراب

وإن سألت ميتا أو حيا

آهات كالنيران تعلو في أعماقي

فما بالك إن كانت النيران عليا ؟

ما زالت تئن الجراحات

وإن زلزلت الأرض أرضيا

نزيف لا ينتهي بالأمنيات

وإن رسموا الجنات ثمارا جنيا

فشوق القلب نبض سرمدي

وإن عاش القلب بين الورى شقيا

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حبيبتي

يا طفلة ناضجة ..

يا صبية حالمة .. يا سيدة الأحلام

غفت عيناك بلا كرى

وألبستك الوسادة طيب الإنعام

جراحات .. همسات .. لمسات

بانت على صمت الإلهام

أي طيف يداهم مقلتيك

يبيح لعينيك الهيام ؟

يا طفلة .. يا دلوعة .. يا جريئة في رمي السهام

يا سيدة أبت أن تكون هائمة

بل بين الجفون تنام

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حبيبتي

اشتاق إليك ملأ الأشواق

وأبحر على صدرك رغم الاحتراق

مالي ارتقي فوق قرمزيتين

طريتين وارتوي حد الترياق

مالي أحس اذوي في مساما تك

ولا أتوسل الرحيل فوق الأحداق

أنا يا سيدتي مغترب الروح

وفي شفتيك وطني جريح ، مشتاق

ضميني .. دثريني .. في أعماقك ..

لا تتركيني في متاهات الأعماق

ما جدوى أن نكون أحياء بلا لقاء

يحكمنا الحرمان والشوق والفراق ؟