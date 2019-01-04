رؤوف خليف لصلاح: يا فخر العرب أنا الأصل والبقية تقليد

وجه المعلق التونسي الرياضي المعروف، رؤوف خليف، رسالة للنجم المصري محمد صلاح، وذلك خلال تعليقه على مجريات اللقاء المثير الذي جمع فريقي مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشف المعلق في شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، أنه كان أول من أطلق لقب “فخر العرب” على اللاعب المصري في فريق ليفربول، بعدما بات اللاعب معروفاً بهذا اللقب نظير إنجازاته التي يسجلها مع الريدز في المسابقة الإنكليزية.

وأشار المعلق التونسي في معرض تعليقه على مجريات اللقاء الذي احتضنه ملعب “الاتحاد” معقل فريق السيتي، إلى أنه سبق وأن أطلق اللقب على اللاعب المصري وأنه صاحب الفضل في ذلك، بعدما بات اللقب علامة مسجلة للاعب المصري.

وقال خليف خلال التعليق على لقطة إهدار الفرصة القوية للنجم المصري في الشوط الثاني حين تصدى حارس مانشستر سيتي لها: “يا صلاح أنا أول من أطلق عليك لقب فخر العرب..أنا الأصل والبقية تقليد”.

وأشعل خليف مواقع التواصل الاجتماعي بتلك الرسالة التي وجهها لصلاح، حيث تداول مرتادو مواقع التواصل تغريدات أكدوا فيها مقولة المعلق التونسي المعروف في المباراة التي حسمها مانشستر سيتي بهدفين لهدف في النهاية وأشعل قمة الدوري الإنكليزي الممتاز.