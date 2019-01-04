رئيس مجلس محافظة بغداد يزور الجهاز التنفيذي لمحو الأمية ويناقش الاجراءات التي اتخذها الجهاز

للتقليل من اعداد الاميين

زار الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد ومستشاره التربوي الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وكان باستقباله الدكتور حفظي الحلبوسي رئيس الجهاز والمدراء العامين والمعاونين ومدراءالاقسام .

مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الجهاز التنفيذي لمحو الامية السيد مؤيد العبيدي اوضح انه جرى خلال اللقاء استعراض شامل للمواضيع التي تخص حملة محو الأمية والإجراءات التي اتخذهاالجهاز للتقليل من إعداد الاميين ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع المسؤولين بالمحافظة ومسؤولي الجهاز للوقوف على المعوقات والاحتياجات التي تساعد على تطوير العمل، وطلب سيادته بتقديم دراسة موسعة وجدوى لمشروع محو الأمية خصوصا بغداد للإطلاع على الفئات والإعداد المستفيدة من الحملة ، كما طرح رئيس المجلس رؤية مهمة بخصوص خطورةالامية وزيادتها بسبب الظروف التي مر بها البلد ، واعداً بضرورة تقديم ورقة موسعة لرئيس مجلس الوزراء لكي يطلع على مشروع محو الامية وآليات العمل والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل والانجازات المتحققة ، كما أكد على أهمية القضاء على الامية لان من ضمن المعايير والتقييمالتي تقاس من خلالها أداء الحكومات هي وجود الامية من عدمها.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على الية عمل خلال الأشهر الستة القادمة لتقديم دراسة وتقييم ويقدم المجلس الدعم اللازم للمشروع.

وقدم رئيس الجهاز درع محو الأمية لرئيس مجلس محافظة بغداد كما تم التطرق من قبل رئيس الجهاز على ضرورة تخصيص درجات وظيفية للتعيين نسبة خاصة لمحاضري محو الامية

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام