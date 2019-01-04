رابطة الصحفيين بألمانيا تحذر الصحفيين والمدونين من السفر إلى تركيا

حذرت الرابطة الألمانية للصحفيين من السفر إلى تركيا بالنسبة للصحفيين والمدونين، موضحة أن ذلك يسري أيضا على السفر لقضاء عطلات خاصة.

وأوضحت الرابطة يوم الخميس أن هذه التحذيرات تأتي حاليا على خلفية الاعتقال المؤقت للألماني التركي عدنان سوتكو لدى دخوله تركيا الأسبوع الماضي، والذي تتهمه السلطات التركية بنشر مقالات معادية للحكومة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بحسب بيانات الرابطة.

وأوصى رئيس الرابطة فرانك أوبرال الصحفيين بضرورة التحقق قبل السفر إلى تركيا، مما إذا كانوا ذكروا في تقاريرهم الصحفية أو على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التطورات السياسية بتركيا أم لا، وقال: “في حالة الشك يتعين عليهم اختيار وجهة أخرى… لأن لا أحد مضطر لقضاء أجمل أسابيع العام في الحبس الشرطي”.

وأشارت الرابطة في هذا السياق إلى إرشادات السفر الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية ، التي تنبه فيها الى حدوث عمليات اعتقال وملاحقات قضائية لمواطنين ألمان أكثر من مرة، على خلفية إبداء آراء منتقدة للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه في بعض الحالات كانت مشاركة منشور يضم مثل هذا المحتوى أو إبداء الإعجاب به فقط، كفيلة بحدوث ملاحقة جنائية.

يذكر أن تقارير إعلامية ذكرت يوم الاثنين الماضي أنه تم القبض على مواطن ألماني بشكل مؤقت في تركيا. وأوضحت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الالمانية ومحطات إذاعية محلية أن السلطات التركية اتهمت الرجل(56 عاما) بتأييد منظمة إرهابية من خلال منشورات له على “فيس بوك”.