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رغد صدام حسين تصدر توضيحا بشأن “البيانو” الذهبي لوالدها شوهد بقصر ملكة بريطانيا


نفت رغد صدام حسين يوم الخميس ان يكون “البيانو” الذهبي الذي شهود خلف الملكة إليزابيث في قصرها ببريطانيا يعود لوالدها الرئيس السابق للعراق.

وقالت رغد على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان “الاعلام البريطاني يمارس هوايته بالكذب و التزييف مجددًا”، مبينة ان “البيانو الذهبي الذي ظهر خلف ملكة بريطانيا إليزابيث ليس من مقتنيات الرئيس صدام حسين ، و لا من مقتنيات أي من افراد عائلته”.

واضافت انه “لم تتم سرقته من القصور الرئاسية العراقية اطلاقًا”، مستدركة القول “لكن اعلامهم افتعل هذه الكذبة لينقذ الموقف الرسمي البريطاني من الاحراج بعد موجة السخط التي تسبب بها وجود بيانو من الذهب خلف الملكة”.

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