Posted on by

ريال مدريد يكتفي بالتعادل مع فياريال في الدوري الاسباني

خرج فريق ريال مدريد، الجمعة، متعادلا مع فياريال 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الاسباني.

البداية كانت لفياريال وهدف مبكر عند الدقيقة 4 بواسطة، سانتي كازورلا، فيما ادرك التعادل للريال كريم بنزيما عند الدقيقة 7، أعقبه رافايل فاران بهدف التقدم الثاني للريال ، لينتهي الشوط الاول ريالي 2-1.

وفي الدقائق العشرة الاخيرة نشط فياريال وادرك التعادل في الدقيقة 82 بواسطة سانتي كازورلا، لينتهي اللقاء 2-2.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريال الى النقطة 30 والمركز الرابع وبفارق نقطتين عن اشبيلية صاحب المركز الثالث.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close