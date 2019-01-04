ريال مدريد يكتفي بالتعادل مع فياريال في الدوري الاسباني

خرج فريق ريال مدريد، الجمعة، متعادلا مع فياريال 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الاسباني.

البداية كانت لفياريال وهدف مبكر عند الدقيقة 4 بواسطة، سانتي كازورلا، فيما ادرك التعادل للريال كريم بنزيما عند الدقيقة 7، أعقبه رافايل فاران بهدف التقدم الثاني للريال ، لينتهي الشوط الاول ريالي 2-1.

وفي الدقائق العشرة الاخيرة نشط فياريال وادرك التعادل في الدقيقة 82 بواسطة سانتي كازورلا، لينتهي اللقاء 2-2.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريال الى النقطة 30 والمركز الرابع وبفارق نقطتين عن اشبيلية صاحب المركز الثالث.