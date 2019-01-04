ستة اعوامٍ

ستة أعوامٍ كأنها..

ستة إيامٍ خلت ..

توالت ألأيام مسرعة

كحلمٍ جميلٍ ..

كنسيمٍ هابٍ

كرذاذٍ يداعب الوجناتِ

لا ألمٍ ولا آهاتٍ

++++++

ستة أعوامٍ حسبتها

أجمل أيام العمر

مفعمة بالإيثار..

ونكران الذات..

وحبٌ وإنتشاءٌ..

كإننا في سباتٍ

عطشى للسعادة..

كما يروي الماء ،

ألعشب والنبات..

++++++

ستة أعوامٍ

يا ملهمتي ، جعلتها

أساساً لبنيان راسخٍ

لا تهزه الرياح..

ولا عاتيات الزمن..

فعهدي لكِ صادقاً

ومن عمق الأعماقِ

أنادي وأدعو ..

أنا يستمر الحلم

وسنين العمر ..

طالت أم قصرت

تستحق أن تعاش

معاً يداً بيد ..

وخطواتنا ترحل

نحو الآفاق ..

وعيوننا ترنوا

إلى كل ما هو جميل

بكل حبٍ وإشتياق ٍ

منصور سناطي