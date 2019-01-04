عالية نصيف تحمّل كتلاً وشخصيات سياسية المسؤولية عن حماية الفاسدين في وزارة البيئة منذ سنوات

‏حمّلت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف كتلاً وشخصيات سياسية معينة المسؤولية عن حماية الفاسدين في وزارة البيئة منذ سنوات والتعتيم على فسادهم حتى يومنا هذا .

‏وعبرت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، عن ثقتها بأن وزير الصحة والبيئة الحالي الدكتور علاء الدين العلوان سيتخذ مواقف وإجراءات حازمة بحق ‏الوكيل الفني لوزارة البيئةجاسم الفلاحي و مدير عام دائرة شؤون الألغام ‏عيسى الفياض عن ملفات الفساد السابقة و الحالية والمثبتة بالوقائع والادلة، مطالبة السيد رئيس الحكومة ووزير الصحة بسحب يديهما وإحالتهما الى القضاء، سيما وأنه تم تسليم السيد رئيس هيئة النزاهة كل الملفات الخاصة بهما والتيتثبت تورطهما بقضايا فساد خطيرة .