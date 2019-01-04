عمائم وأنتم الغنائم!!

العديد من العمائم بألوانها ودرجاتها ومسمياته ومذاهبها ومشاربها وفرقها , من ألد أعداء الناس والدين , وهي التي دمرت المجتمع ومزقت الإسلام كدين , وحولته إلى بضاعة تتجار بها وتبيعها لمن تمعن بتجهيلهم وتغفيلهم وتصليلهم , وسرقة أموالهم وإستعبادهم والتحكم السافر بمصيرهم.

عمائم هي الغضب على المسلمين , لها منابرها وأصواتها ومستمعيها ومؤيديها والساعين بإمرتها ووفقا لفتاواها , وما تنفثه من سموم وأحقاد ودعوات لسفك دماء المسلمين وإحتقار وجودهم في كل مكان , ولا تتردد بإستباحة المال والعرض والحياة , فدم المسلم على المسلم حلال , والعدو الأكبر للدين هو المسلم الذي لا يؤمن بما يؤمنون به , ولا يرى ما ترى هذه العمائم المزيفة الممولة المجردة من أية قيمة ودين.

عمائم سوء وثبور وعدوان على القيم الإنسانية والحياة البشرية , وهي تعادي ربها الذي تتمنطق به وتجهز على دينها الذي تبشر به , وتسمي نفسها ما تسمي , وهي التي تدين بالشرور والمنكر والبغضاء والكراهية والعدوانية على الخالق وخلقه.

وأصحابها يسمون “رجال دين ” , وهذه التسمية غير موجود في مسيرة الإسلام على مر العصور , وهي على منهج “رجال أعمال” , وهذه هي التسمية الحقيقية لهم , فهم تجار مارقون البشر المسكين بضاعتهم , ويدلون الناس بأقوالهم على ما يساهم في تثمير مشاريعهم العدوانية على الدين وأهله , لأن في ذلك ربح وفير لتجارتهم الملعونة المتسترة بالدين.

فلا يوجد “رجل دين” وإلا لوجدت “إمرأة دين” , لكن الموجود “رجال أعمال” يتاجرون بالدين , وكل منهم يغني على ليلاه وما أدراك ما هي , وما أكثر أصحاب العمائم وأشدهم عدوانية على الدين وأهله.

فالعنوا هذه العمائم ينصركم الله , وإرجموها يعزكم الله , وإذا بقيتم رعاعا جهلة خانعين قانطين تتوسلونها وتتوددون إليها وتعززون شرورها فأنتم الغنائم والعبيد والأدوات التي تحقق بها مآربها.

أفلا تساءلتم لماذا لا يعلمون الناس القراءة والكتابة ويعلمونهم اللغة العربية , لكي يفهموا ما يقرؤون ويسمعون ؟!

أ فلا تساءلتم لماذا تجدون الفقراء والجهلاء والأميين يتكاثرون كلما تكاثرت العمائم؟!

أ فلا تساءلتم لماذا يتنامى الفساد وتسقط القيم والأخلاق كلما تسلطت العمائم؟

أفلا تساءلتم لماذا يحصل في البلاد ما يحصل في ظلال الكراسي المعممة؟!

أيها الناس , يجب أن تتحرروا من قبضة العمائم لكي تعيشوا كالبشر , وإلا فأنكم العبيد والبضائع التي يتاجر بها وحوش البشر!!

فهل من قدرة على إزاحة العمائم المتاجرة بالدين عن طريق الحياة المعاصرة؟!!

د-صادق السامرائي