‹فيس بوك› تحذف حسابات مزيفة لقادة عراقيين

حذر موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك› خلال الأسابيع الماضية عشرات الصحفات السياسية المزيفة في العراق والتي تنتحل صفحات كبار المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأكد مركز الإعلام الرقمي العراقي في بيان أصدره اليوم أن ‹فيس بوك› حذف حوالي 31 صفحة مزيفة تنتحل صفحة عبد المهدي، و30 صفحة أخرى تحمل اسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و18 باسم الرئيس العراقي برهم صالح، فضلاً عن صفحات وهمية أخرى تزعم أنها لسياسيين عراقيين.

وذكر المركز أن ‹فيس بوك› مستمر في إزالة الحسابات السياسية المزيفة التي تنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عبر الموقع، ما يؤثر بشكل مؤكد على تجربة المستخدم مع هذه المنصة، بالإضافة إلى تأثيره على الرأي العام في البلاد.