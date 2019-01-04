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قوات أمريكية تغادر سوريا لشمال العراق

دمشق – د ب أ:

أعلن مصدر في مجلس دير الزُّور المدني أن دفعة من القوات الأمريكية غادرت سوريا أمس باتجاه شمال العراق.

وقال المصدر إن «حوالي 100 شاحنة كبيرة تحمل لوحات عراقية نقلت سيارات من نوع همر وهامفي وسيارات مصفحة وعربات وأسلحة وآليات هندسية غادرت مناطق ريف دير الزُّور الشمالي الشرقي باتجاه محافظة الحسكة».

وأكد المصدر أن «هذه القافلة وبحسب عسكريين في قوات سوريا الديمقراطية اتجهت إلى معبر سيمالكا في طريقها إلى كردستان العراق». وكان الرئيس الأمريكي أعلن نهاية الأسبوع الماضي سحب القوات الأمريكيّة من سوريا.

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